На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук раскрыл условие для успешных переговоров Запада и РФ

Медведчук: Западу нужно отказаться от антироссийской истерии для переговоров
true
true
true
close
РИА Новости

Странам Запада следует отказаться от «антироссийской истерии» для успешных переговоров с Россией по Украине. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в заявлении на сайте «Другая Украина».

По мнению политика, «центр управления информационной войной» находится не на Украине, а в Великобритании, США, Канаде, Германии, Бельгии. Медведчук считает, что поэтому говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским нет смысла, поскольку он просто «озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды».

Украинский оппозиционер добавил, что в нарративах информационной войны Запада нет уважения к чьим-либо интересам, а провести переговоры на основе этого весьма трудно. На фоне этого Медведчук призвал Запад перед потенциальными переговорами с Россией прекратить «антироссийскую истерию и охоту на ведьм».

Накануне Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи с руководством РФ прилетел его спецпосланник Стив Уиткофф. Уиткоффа в московском аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп 6 августа выступит с заявлением в Овальном кабинете на неизвестную тему.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами