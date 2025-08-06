Странам Запада следует отказаться от «антироссийской истерии» для успешных переговоров с Россией по Украине. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в заявлении на сайте «Другая Украина».

По мнению политика, «центр управления информационной войной» находится не на Украине, а в Великобритании, США, Канаде, Германии, Бельгии. Медведчук считает, что поэтому говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским нет смысла, поскольку он просто «озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды».

Украинский оппозиционер добавил, что в нарративах информационной войны Запада нет уважения к чьим-либо интересам, а провести переговоры на основе этого весьма трудно. На фоне этого Медведчук призвал Запад перед потенциальными переговорами с Россией прекратить «антироссийскую истерию и охоту на ведьм».

Накануне Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи с руководством РФ прилетел его спецпосланник Стив Уиткофф. Уиткоффа в московском аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп 6 августа выступит с заявлением в Овальном кабинете на неизвестную тему.