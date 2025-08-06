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Трамп выступит с заявлением в Белом доме на неизвестную тему

Трамп 6 августа выступит с заявлением в Овальном кабинете на неизвестную тему
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 6 августа выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома, однако его тема остается неизвестной. Это следует из распространенного расписания Белого дома.

Американский лидер сделает заявление в 16:30 (23:30 мск). Речь политика будет освещать пул журналистов Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи с руководством РФ прилетел его спецпосланник Стив Уиткофф. Уиткоффа в московском аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.

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