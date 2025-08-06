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В США назвали сроки введения новых санкций против России

NYP: США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для РФ
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Evelyn Hockstein/Reuters

США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа настойчиво добивается сделки. Такой вариант развития событий был бы предпочтительным для американского лидера, считает источник газеты.

Накануне Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи с руководством РФ прилетел его спецпосланник Стив Уиткофф. Уиткоффа в московском аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп 6 августа выступит с заявлением в Овальном кабинете на неизвестную тему.

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