Ответ Китая и Индии на ультиматум США сочли серьезным поражением Трампа

Китай и Индия заявили о продолжении сотрудничества с Россией, доказав таким образом, что выдвинутый Вашингтоном ультиматум не сработал. Это стало серьезным поражением для американского президента Дональда Трампа, избравшего в отношении России тактику доброго и злого полицейского, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог-американист Малек Дудаков.

Трамп не смог заставить КНР, Индию и Бразилию отказаться от закупок российской нефти. Его шантаж отразился на переговорном треке Москвы и Вашингтона и на торговых переговорах с этими странами, убежден эксперт.

«Это может осложнить жизнь Трампу и в контексте его торговых и тарифных войн со всем миром. Поэтому для Трампа это серьезное поражение», — пояснил Дудаков.

По его мнению, чтобы сохранить лицо и продемонстрировать успешность своей стратегии Трамп может все-таки решиться на введение вторичных тарифов – об этом он объявит 8-9 августа.

При этом в целом в отношении России политик применяет стратегию доброго и злого полицейских – в роли первого выступает его спецпосланник Стив Уиткофф, второго – он сам. На этом фоне от приезда Уиткоффа ожидают новых предложений экономической кооперации, считает политолог. Он усомнился, что эта тактика принесет американской дипломатии выгоду, но отметил, что Америка продолжит ориентироваться на эту схему в отношениях с РФ.

«Скорее всего, это будет больше такая формальная история, потому что полностью рушить переговорный трек с нами он тоже не хочет, — добавил Дудаков. — Поэтому ему придется пытаться усидеть на двух стульях. И силу показать каким-то образом, и при этом не портить отношения с нашей страной окончательно».

Напомним, 4 июля президент США объявил, что Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели – 6 или 7 августа. По его словам, визит сфокусирован на гуманитарной ситуации в Газе, включая доставку продовольствия. Как писали американские СМИ, Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России Владимира Путина «согласиться на прекращение огня» на Украине. Если это не удастся, сторонники Украины надеются, что Трамп введет «вторичные пошлины» для стран, импортирующих российскую нефть.

Ранее стало известно, почему Индия не станет отказываться от российской нефти.