Стало известно, почему Индия не станет отказываться от российской нефти

Индия, по всей видимости, продолжит покупать нефть у России, несмотря на угрозу обострения отношений с США, поскольку российская нефть обладает нужном для страны качеством. Об этом заявил вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо, передает «Интерфакс».

Аналитик отметил, около 60% потребляемой нефти в Индии приходится на среднесернистую нефть, еще 30% — на легкую и 10% — на тяжелую. Основная проблема заключается именно в качестве баррелей американской нефти, добавил эксперт.

«Американские баррели в основном состоят из легкой малосернистой нефти — марки, которую Индия также производит внутри страны, и в которой в настоящее время испытывает не слишком большую потребность», — подчеркнул он.

По его мнению, основной параметр, волнующий Индию — именно качество нефти, а не ее количество. В связи с этим позиция страны по вопросу защиты национальных энергетических интересов достаточно тверда, резюмировал эксперт.

5 августа президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупку ею российской нефти.

По мнению американского президента, падение цен на нефть еще на $10 за баррель может «заставить» Россию прекратить боевые действия в рамках конфликта на Украине.

Ранее Индия направила в Москву советника по безопасности для переговоров.