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Американское воздушное судно пересекло границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Flightradar24: границу РФ пересек борт того же типа, каким пользуется Уиткофф
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Depositphotos

Американский самолет того же типа, каким пользуется специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, пересек воздушную границу Российской Федерации. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Согласно имеющимся сведениям, вылетевший из Флориды авиалайнер Bombardier Global 7500 около 06:11 мск вошел в российское воздушное пространство.

5 августа агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Уиткофф прибудет в Москву в среду для встреч с российским руководством.

Уиткофф посетит Москву за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.

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