Трамп заявил о стремлении вывести США из конфликта на Украине

Трамп заявил, что хочет вывести США из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести его страну из конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

По словам американского лидера, это «война» бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а не его.

«Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — сказал он журналистам в Белом доме.

Политик также отметил, что его администрация «работает очень тяжело, чтобы вытащить нас».

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что неподконтрольные Трампу силы навязали ему украинский конфликт.