На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что неподконтрольные Трампу силы навязали ему украинский конфликт

Responsible Statecraft: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и продемонстрировала несостоятельность прежнего подхода стран Запада. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга «поддержки по принципу столько, сколько потребуется», который определял подход Запада к Украине при прежней администрации», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что решение Трампа значительно сократить 50-дневный срок, отведенный на безоговорочное прекращение огня, отражает его растущее разочарование в связи с тем, что мирный процесс оказался непростым.

По информации RS, на Западе ряд политиков призывают американского лидера отказаться от здравого смысла, который лежит в основе обещания Трампа «уберечь Америку от бесконечных военных конфликтов», и вместо этого принять слегка переработанную версию провальной политики эпохи экс-президента США Джо Байдена.

Издание считает, что некие неподконтрольные главе Белого дома силы навязали украинский кризис и Трампу предстоит его разрешить. RS пишет, что решения, принятые Белым домом в ближайшие недели, предвещают судьбоносные результаты не только для мирного процесса на Украине, но и для способности администрации президента США реализовать свою более масштабную внешнеполитическую концепцию.

Единственный выход — это устойчивая и творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, резюмирует издание.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление США в Совбезе ООН сообщило, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине к 8 августа.

Также Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине.

Ранее госсекретарь США рассказал о контактах с РФ по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами