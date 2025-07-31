Администрация президента США Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и продемонстрировала несостоятельность прежнего подхода стран Запада. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга «поддержки по принципу столько, сколько потребуется», который определял подход Запада к Украине при прежней администрации», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что решение Трампа значительно сократить 50-дневный срок, отведенный на безоговорочное прекращение огня, отражает его растущее разочарование в связи с тем, что мирный процесс оказался непростым.

По информации RS, на Западе ряд политиков призывают американского лидера отказаться от здравого смысла, который лежит в основе обещания Трампа «уберечь Америку от бесконечных военных конфликтов», и вместо этого принять слегка переработанную версию провальной политики эпохи экс-президента США Джо Байдена.

Издание считает, что некие неподконтрольные главе Белого дома силы навязали украинский кризис и Трампу предстоит его разрешить. RS пишет, что решения, принятые Белым домом в ближайшие недели, предвещают судьбоносные результаты не только для мирного процесса на Украине, но и для способности администрации президента США реализовать свою более масштабную внешнеполитическую концепцию.

Единственный выход — это устойчивая и творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России, резюмирует издание.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление США в Совбезе ООН сообщило, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине к 8 августа.

Также Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине.

Ранее госсекретарь США рассказал о контактах с РФ по Украине.