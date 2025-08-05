Госдеп призвал не торопиться в связи с предположением об ужесточении санкций против РФ

Госдеп призвал не спешить с выводами о предложении ужесточить санкции против РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала не опережать события в отношении возможного ужесточения санкций против России. На брифинге для журналистов она подчеркнула, что подобные решения может объявить только президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о планах введения новых рестрикций, Брюс заявила, что администрация сохраняет приверженность дипломатическому урегулированию украинского конфликта, несмотря на «недовольство действиями президента России Владимира Путина».

«Мне нужно услышать [о санкциях] от президента Трампа. Он недоволен господином Путиным, но сохраняет фокус на дипломатических решениях», — сказала представитель Госдепа.

Брюс напомнила о ранее озвученных предупреждениях Вашингтона о возможных санкциях и импортных пошлинах в отношении торговых партнёров России, включая Индию. При этом она уточнила, что по утверждённым мерам «будем ждать объявления президента».

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил Трамп. Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали Путина помехой для «возомнившего себя миротворцем» Трампа.