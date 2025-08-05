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В Госдепе подтвердили поездку Уиткоффа в Россию, но не стали раскрывать детали

Госдеп США: Уиткофф посетит Россию на этой неделе, повестка не разглашается
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LUDOVIC MARIN/Reuters

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф на этой неделе посетит Россию. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей», — сказал дипломат.

Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 августа газета Berliner Zeitung сообщила, что визит Уиткоффа может помочь прояснить ситуацию с решением конфликта на Украине. Как отмечается в материале, в Москве «задаются вопросом, какую переговорную стратегию использует Белый дом». Согласно сроку, установленному Трампом, решение конфликта на Украине должно быть найдено к пятнице, 8 августа.

Ранее в США заявили, что Уиткофф будет убеждать Путина «прекратить огонь» на Украине.

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