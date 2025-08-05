Зеленский поддержал американскую инициативу о прекращении огня

Владимир Зеленский заявил о поддержке американского предложения о немедленном прекращении огня в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении в Telegram.

По словам Зеленского, американский президент хорошо осведомлен о текущей ситуации на фронте. Украинская сторона готова рассмотреть различные форматы прекращения боевых действий, включая ранее предлагавшийся вариант «тишины в небе».

«Мы полностью поддерживаем американское предложение о немедленном прекращении огня», — заявил Зеленский.

5 августа агентство Bloomberg писало, что российская сторона якобы рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной. Как отмечает издание, эти переговоры могут стать одной из уступок администрации Дональда Трампа в преддверии визита в Москву специального представителя США Стива Уиткоффа.

Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил Дональд Трамп. Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что невыполнение ультиматума США для РФ подорвет авторитет Вашингтона.