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Зеленский поручил расширить программу «молодежных контрактов» для ВСУ

Зеленский поручил увеличить возраст для добровольцев по молодежным контрактам
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Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить условия программы «молодежного контракта» для добровольцев в Вооруженных силах Украины. Об этом он сообщил по итогам заседания в своем Telegram-канале.

«Программа [для 18–24 лет] должна быть расширена. Обсудили варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств заключения контракта. Минобороны и Генштаб представят детали», — написал он.

30 июля Зеленский сообщил, что Украина увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава минобороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам «18-24».

Днем ранее президент Украины объявил о расширении программы контрактного набора в Вооруженные силы Украины граждан 18–24 лет.

В феврале Зеленский заявил, что гражданам 18–25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен, а также получить другие льготы. По его словам, украинские солдаты в возрасте от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее сообщалось, что на Украине начнут обучать национальному сопротивлению граждан с 14 лет.

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