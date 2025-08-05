На Западе заявили, что невыполнение ультиматума США для РФ подорвет авторитет Вашингтона

Американская администрация может столкнуться с серьезными геополитическими издержками, если не выполнит собственные жесткие требования к России относительно урегулирования украинского конфликта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, неспособность Вашингтона предпринять заявленные меры до 8 августа будет воспринята международным сообществом как признак слабости и нанесет ущерб авторитету США.

По данным издания, победа России в текущем противостоянии создает для Вашингтона стратегические риски. Российская армия, закаленная в боях и оснащенная передовыми беспилотными системами, демонстрирует более высокие темпы наращивания производства боеприпасов по сравнению со странами НАТО. Это может привести к изменению баланса сил в Европе.

Особую озабоченность западных аналитиков вызывает укрепление связей Москвы с Китаем, Ираном и КНДР. Параллельно Россия успешно переориентирует свои энергетические поставки на азиатские рынки, что значительно снижает эффективность санкционного давления со стороны Запада.

«В глобальном противостоянии за влияние Владимир Путин, судя по всему, демонстрирует более дальновидную стратегию», — отмечает издание.

По мнению экспертов агентства, текущая ситуация требует от США либо выполнения своих угроз, либо пересмотра подходов к российской политике, чтобы избежать дальнейшей потери влияния на международной арене.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее в США назвали Путина помехой для «возомнившего себя миротворцем» Трампа.