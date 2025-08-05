Орбан заявил о непризнании решения суда БиГ в отношении Додика

Будапешт не признает вердикт Апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ), которая 1 августа оставила в силе обвинительный приговор в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с лидером боснийских сербов, сообщает «Интерфакс».

«Венгрия не признает решение суда в отношении президента Милорада Додика. Он является законно избранным лидером Республики Сербской. Ничто не может быть выше воли народа», — сказал Орбан.

По его словам, назначенные Евросоюзом наблюдатели попытались отстранить Додика от должности «за противодействие их глобалистской программе».

Премьер подчеркнул, что Венгрия выступает против вмешательства Брюсселя во внутренние дела других государств.

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения приговора с Додиком связались Орбан и президент Сербии Александар Вучич, которые выразили ему свою поддержку. Венгерский лидер назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм», которая является примером превращения правовой системы в оружие против демократически избранного лидера.

Ранее страны Запада обвинили в попытке устроить переворот в Сербии.