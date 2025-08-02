Вучич осудил решение БиГ в отношении президента Республики Сербской

Президент Сербии Александар Вучич заявил по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности, состоявшегося в Белграде, что решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины, оставившее в силе приговор в отношении президента Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика, является политической атакой на весь сербский народ. Об этом пишет ТАСС.

«Это решение было заранее политически подготовлено. На него оказывалось давление как со стороны партий в Сараево, так и от отдельных международных представителей, включая тех, кто открыто угрожал протестами в случае оправдательного вердикта», — подчеркнул политик.

Вучич также сообщил, что Совет национальной безопасности единогласно осудил решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины, оставившего в силе приговор Додику, предусматривающий один год тюремного заключения и шестилетний запрет на политическую деятельность.

Президент подчеркнул, что Сербия не согласна с подобной практикой.

В марте прокуратура Боснии и Герцеговины предписала Агентству по расследованиям и защите задержать президента Республики Сербской Милорада Додика.

Ранее Додик допустил распад Боснии и Герцеговины.