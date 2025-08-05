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В США заявили, что не могут обеспечивать Украину оружием

Профессор Миршаймер: США не могут обеспечить Украину оружием
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Matt Rourke/AP

У США нет лишнего оружия, чтобы передать его Украине, поэтому заявления из Вашингтона о продолжении поставок нереалистичны. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам», — подчеркнул он.

Профессор иронично заметил, что американское вооружение «не лежит на полке» у президента США Дональда Трампа, чтобы его быстро могли передать в распоряжение Украины.

По оценке Миршаймера, ультиматум Трампа в адрес России только затягивает дипломатическое решение украинского конфликта.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Ранее в Европе не поверили в угрозы Трампа в адрес России.

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