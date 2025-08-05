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В подполье допустили свержение и уничтожение Зеленского

Лебедев: Зеленского могут повесить в результате военного переворота
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президента Украины Владимира Зеленского могут повесить в результате инициированного Западом военного переворота. Такой сценарий допустил в беседе с NEWS.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Если он (военный переворот — прим. ред.) будет инспирирован Западом, то да. В этом случае ситуация может развиваться по самому непредсказуемому сценарию. Владимира Зеленского могут повесить, — сказал подпольщик.

В июле Telegram-канал «Джокер ДНР» сообщил, что некоторые командиры украинской армии готовят на Украине вооруженный мятеж. По словам авторов, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) давно должны направить оружие против «преступной власти». В качестве варианта можно взять под свой контроль такой город, как Николаев, и начать вести прямые переговоры с Россией, считают они.

В апреле в подполье сообщили, что военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ выразили готовность возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть режим президента Владимира Зеленского и не допустить развала страны.

Ранее политолог рассказал, в каком случае Ермак может сместить Зеленского.

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