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Политолог рассказал, в каком случае Ермак может сместить Зеленского

Политолог Скачко: Ермак может сместить Зеленского в результате госпереворота
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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить украинского лидера Владимира Зеленского только за счет госпереворота. Об этом «Аргументам и фактам» заявил политолог Владимир Скачко.

«В данный момент Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения», — подчеркнул он.

По словам аналитика, быстрых и при этом законных путей прихода к власти у Ермака сегодня нет.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что киевский режим гробит экономику и не бережет население Украины, однако народ «молчит», потому что в стране нет политических сил и лидеров, способных повести за собой людей.

По словам Азарова, для начала народного движения против киевского режима должны быть организованные политические силы, лидеры, которые смогут выдвинуть повестку и призвать ее реализовывать.

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.

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