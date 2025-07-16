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«Джокер ДНР» сообщил о подготовке на Украине вооруженного мятежа

«Джокер ДНР»: некоторые командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Некоторые командиры украинской армии готовят в стране вооруженный мятеж. Об этом, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ, сообщает Telegram-канал «Джокер ДНР».

Этот документ был похищен российскими хакерами с компьютера одного из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Если он реальный и не является готовящейся провокацией СБУ в отношении командования группировки «Херсон» Вооруженных сил Украины (ВСУ), то некоторые украинские командиры планируют вооруженный мятеж.

По словам авторов «Джокера ДНР», украинские военные давно должны направить оружие против «преступной власти». В качестве варианта можно взять под свой контроль такой город, как Николаев, и начать вести прямые переговоры с Россией.

30 мая политолог Владимир Скачко заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить украинского лидера Владимира Зеленского только за счет госпереворота.

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.

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