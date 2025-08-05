American Conservative призвал США отказаться от планов по смене власти в России

Власти США должны отказаться от обсуждения смены власти в России. Об этом говорится в статье американского издания American Conservative.

«Политической элите следует прекратить безответственные планы относительно смены власти», — сказано в публикации.

Авторы указывают, что подобные инициативы могут нанести ущерб интересам США, поскольку Россия отличается военным потенциалом от стран, где ранее осуществлялись внешнеполитические операции Вашингтона.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно «сменить режим в России», поскольку после окончания конфликта на Украине Москва якобы будет «дестабилизировать соседние страны».

1 августа президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что совсем недавно все «недруги и недоброжелатели» говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня, как отметил российский лидер, у них другая — одна, но «пламенная страсть — остановить наступление России во что бы то ни стало».

Ранее Арестович посоветовал Украине отказаться от идеи «анти-России» и сменить название.