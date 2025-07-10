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Арестович посоветовал Украине отказаться от идеи «анти-России» и сменить название

Арестович: Украине нужно сменить системообразующую идею и название
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Alexey Arestovych/YouTube

Украине для завершения конфликта с Россией нужно поменять «системообразующую идею» государства и изменить название. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Когда спрашивают: а что же это за такая идея в основании Украины, которая привела нас к войне? Это идея Украины как «анти-Россия»», — считает он.

По словам Арестовича, только замена системообразующей идеи с заменой названия страны, может сменить вектор на бесконечный конфликт с Россией.

До этого Арестович заявлял, что на фоне ужесточения мобилизации на Украине украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» киевского режима и перестать «поддерживать систему».

По мнению бывшего советника, можно бороться словом или «хотя бы внутренне не соглашаться с системой».

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».

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