На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швейцария направила делегацию в Вашингтон для обсуждения снижения пошлин

AP: Швейцария направила делегацию в США для переговоров по сделке с Трампом
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер возглавила срочную делегацию в Вашингтон для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа о торговой сделке. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Цель визита — обсудить снижение пошлин на швейцарские товары в сжатые сроки. Точная дата встречи не уточняется.

Издание Financial Times (FT) писало, что власти Швейцарии были шокированы импортной пошлиной от США.

Накануне США объявили о введении 39-процентной импортной пошлины на товары из Швейцарии после телефонного разговора Дональда Трампа с президентом этой страны Карин Келлер-Зуттер, который СМИ назвали «катастрофическим». Решение Вашингтона стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Новая ставка стала самой высокой, когда-либо применявшейся США к европейской стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил ЕС повысить пошлины до 35%.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами