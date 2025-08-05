Швейцария направила делегацию в Вашингтон для обсуждения снижения пошлин

AP: Швейцария направила делегацию в США для переговоров по сделке с Трампом

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер возглавила срочную делегацию в Вашингтон для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа о торговой сделке. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Цель визита — обсудить снижение пошлин на швейцарские товары в сжатые сроки. Точная дата встречи не уточняется.

Издание Financial Times (FT) писало, что власти Швейцарии были шокированы импортной пошлиной от США.

Накануне США объявили о введении 39-процентной импортной пошлины на товары из Швейцарии после телефонного разговора Дональда Трампа с президентом этой страны Карин Келлер-Зуттер, который СМИ назвали «катастрофическим». Решение Вашингтона стало неожиданностью для Берна и вызвало резонанс в швейцарских и международных деловых кругах. Новая ставка стала самой высокой, когда-либо применявшейся США к европейской стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил ЕС повысить пошлины до 35%.