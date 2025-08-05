В Словакии проверят законность отказа от референдума об отмене антироссийских санкций

Активисты Словацкого движения возрождения обратились в Конституционный суд (КС) республики из-за отказа президента Петера Пеллегрини объявить референдум об отмене санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

«Конституционный суд Словакии сообщил нам, что начал действовать по вопросу сорванного президентом Петером Пеллегрини референдума», — говорится в заявлении движения.

В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента петицию о проведении референдума об отмене артироссийских санкций. По словам лидера движения Роберта Швеца, собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предложили провести референдум с вопросом: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России». В тексте также указывалось, что эти ограничения вредят населению Словакии и предпринимателям.

4 июня президент Словакии Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене антироссийских санкций. По его словам, если Словакия в ходе референдума решит отклонить санкции против РФ, она отклонит то, за что сама проголосовала через своего премьер-министра на европейском уровне.

При этом премьер страны Роберт Фицо сообщил, что «спокойно» поддержит референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят. В то же время глава правительства республики подчеркнул, что может говорить только за себя.

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