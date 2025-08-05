Парламент Гагаузии соберется на внеочередное заседание из-за приговора Гуцул

Народное Собрание Гагаузии собирается на внеочередное заседание 6 августа, чтобы обсудить последствия приговора главе автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщила пресс-служба органа в Telegram-канале.

«На повестке дня — обсуждение общественно-политической ситуации в Гагаузии в связи с незаконным осуждением главы (башкана) Гагаузии», — говорится в публикации.

Незадолго до этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ситуация в Молдавии, где осудили Гуцул, напоминает резервацию индейцев в США, когда людей лишают права голоса и возможности защищать свои интересы.

Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что защита Гуцул намерена подать иск в ЕСПЧ.