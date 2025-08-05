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Суд конфисковал имущество главы Гагаузии

Суд удовлетворил требования прокуроров о конфискации имущества Гуцул
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Телеграм-канал «Gagauziya Bakannık Komiteti I Исполнительный комитет Гагаузии»

Суд удовлетворил требования прокуроров о конфискации имущества Гуцул. Об этом сообщила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

Отмечается, что речь идет о взыскании с политика 42 млн леев ($2,4 млн), которые были указаны следствием как якобы перевезенные ей из-за границы финансовые средства.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году, а также обвинение в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год она ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Глава Гагаузии отвергает все доводы стороны обвинения. Она называет дело политическим и связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политически мотивированным решением приговор Гуцул.

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