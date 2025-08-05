В Индии заявили, что США раньше поощряли закупки российской нефти

США раньше поощряли закупки Индией российской нефти для укрепления стабильности мировых энергетических рынков. Об этом пишет издание Times Now.

Индия в необычайно резкой контратаке обвинила Соединенные Штаты и Европейский союз в «неоправданных и неразумных» нападках на Нью-Дели из-за его связей с Россией, напомнив, что закупка российской сырой нефти «активно поощрялась» Вашингтоном, говорится в материале.

«Они покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене. Это не было нарушением или чем-то подобным. На самом деле, это было целью политики, поскольку, будучи товаром, мы не хотели роста цен на нефть, и они это выполнили», — цитирует издание слова бывшего посла США в Индии Эрика Гарсетти, сказанные им на конференции 2024 года по вопросам разнообразия в международных отношениях.

До этого издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного чиновника писало, что власти Индии пока не собираются сокращать импорт нефти из России, несмотря на растущее давление со стороны США.

Ранее Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин за перепродажу нефти РФ.