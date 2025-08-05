СМИ выяснили, что король Малайзии прилетел в РФ на самолете, которому около 10 лет

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прилетел в Россию на золотисто-синем самолете Boeing 737. Об этом пишет ТАСС.

По данным малазийских СМИ, золотой самолет с королевским гербом имеет полностью индивидуальный интерьер. Его создали по заказу султана, который имеет лицензию пилота и является любителем самолетов. По данным из открытых источников, это воздушное судно находится в эксплуатации с февраля 2016 года.

5 августа Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом. Его лично пригласил в Россию президент Владимир Путин. Отмечается, что этот визит главы малайзийского государства стал первым с момента становления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Спецборт с королем приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». Султан Ибрагим пробудет в России с 5 по 10 августа. Он планирует встретиться с Путиным, а также посетить ряд мест, в частности, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а также технологический и инновационный центр «Точка кипения».

Из Москвы малазийский лидер отправится в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит Казанский Вертолетный завод.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».