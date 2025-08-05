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В МИД РФ назвали позором приговор Гуцул

Захарова: приговор Гуцул является позором и бедой, настигшей Молдавию
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является «позором» и «бедой», которая настигла Молдавию и ее народ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала российский дипломат.

Захарова возмутилась из-за того, что Гуцул наказали за то, что она на основе закона исполняла свой долг. Представитель МИД РФ подчеркнула, что за исполнение закона молдавские власти во главе с президентом Майей Санду «бросают людей в тюрьмы».

5 августа суд в Кишиневе признал виновной Евгению Гуцул в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Политика прямо из зала суда направили в тюрьму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным решением. Он считает, что эта ситуация наглядно демонстрирует, как власти Молдавии пытаются оказать давление на политических оппонентов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил похожее мнение. Он назвал приговор Гуцул политическим беспределом, а также попыткой Санду подавить оппозицию и удержаться у власти. В заключении парламентарий добавил, что для президента Молдавии все это «закончится плохо».

Ранее в России придумали, как ответить на приговор Гуцул.

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