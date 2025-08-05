На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили Санду о последствиях из-за приговора Гуцул

Депутат Чепа: приговор Гуцул является политическим беспределом
true
true
true
close
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является политическим беспределом, а также попыткой президента Молдавии Майи Санду подавить оппозицию и удержаться у власти. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.

«Санду потеряла все берега, беспредел полнейший и полное подавление оппозиции, агония, попытки удержаться у власти», — сказал Чепа.

Депутат выразил мнение, что народ Молдавии никогда не простит Санду «этот беспредел». Он считает, что для президента республики эта ситуация «закончится плохо».

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, обвинив ее в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Судья распорядился доставить политика в тюрьму прямо из зала суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным решением. По его мнению, это образец того, как власти Молдавии пытаются оказать «неприкрытое и незаконное» давление на политических оппонентов. Песков заявил, что оппозиция в Молдавии вынуждена «зажиматься», а люди лишаются возможности голосовать за тех, кого предпочитают.

Ранее в России придумали, как ответить на приговор Гуцул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами