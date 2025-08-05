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«Быстрое продвижение армии»: в России придумали, как ответить на приговор Гуцул

Депутат Затулин: приговор Гуцул говорит о политических репрессиях в Молдавии
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Алексей Никольский/РИА Новости

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор» говорит о репрессиях в Молдавии, ситуацию можно изменить продвижением ВС РФ к границе Украины с Приднестровьем и Молдавией. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

«Сам по себе этот приговор носит вопиющий характер. Семь лет колонии для официального руководителя Гагаузской автономии в составе Молдовы <…> Это репрессии. Причем репрессии не лично Гуцул, а в целом гагаузцев, которых пытаются таким образом подчинить своей воле и заставить отказаться от сопротивления действующим властям Кишинева», — подчеркнул он.

Политическое будущее Молдавии и Гагаузии, считает Затулин, будет зависеть от результатов парламентских выборов в стране, которые пройдут в сентябре.

При этом депутат напомнил, что в Молдавии симпатия к России «сразу объявляется преступлением».

«Я думаю, что самый радикальный способ решения сложившейся проблемы — это быстрое продвижение российской армии в направлении границы Украины с Приднестровьем и Молдовой», — отметил Затулин.

По оценке парламентария, в таком случае положение «сильно бы изменилось» и действия молдавских властей по части вынесения приговоров сразу бы поменялись.

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

Ранее в Кремле заявили о попрании норм демократии в Молдавии на фоне ареста Гуцул.

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