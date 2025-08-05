В Кремле рассказали об эффекте от высказываний Путина и Лукашенко на Валааме

Вопросы, на которые ответили президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи на острове Валаам, не могли остаться незамеченными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Главам государств были заданы вопросы, они на них ответили. И, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — сказал он.

1 августа президент Российской Федерации вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил Валаам. Во время общения с журналистами Путин сделал несколько важных заявлений, в том числе относительно требований президента США Дональда Трампа. Он отметил, что «разочарования возникают от избыточных ожиданий».

Также российский лидер положительно оценил переговорный процесс по Украине, указав, что тысячи военнослужащих и мирных граждан вернулись домой в результате проведенного обмена между Москвой и Киевом.

Позже бывший премьер-министр РФ, глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин объяснил, что Валаам значим для Путина не только как центр православия, но и как место, где он бывал в юные годы, когда там еще находился приют для ветеранов.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин сделал заявление на Валааме.