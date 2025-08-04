МИД: Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

»МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — говорится в сообщении.

По данным МИД, шаги «коллективного Запада» ведут к созданию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности в контексте стратегического порядка.

Представители ведомства подчеркнули, что данные обстоятельства несут серьезный негативный заряд и пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасную напряженность между ядерными державами. Ситуация требует от РФ компенсирующих военно-технических мер для защиты от возникающих угроз и поддержания стратегического баланса.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски. По его оценке, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

Ранее стало известно о планах РФ по установке первой ядерной электростанции на Луне.