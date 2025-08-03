В Гагаузии прошел митинг в поддержку Гуцул

Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против главы автономии. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что на центральной площади города Комрат в воскресенье собрались сторонники Гуцул.

В рамках акции советник главы автономии Михаил Влах зачитал резолюцию, в тексте которой требуется, чтобы власти Молдовии прекратили судебные преследования Гуцул, а также немедленно освободить ее из-под ареста 5 августа.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года.

Сама Гуцул не признает вину и называет дело против себя политическим преследованием. По ее мнению, власти Молдавии пытаются устранить ее при помощи судов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии.

Ожидается, что приговор политику вынесут на заседании 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.