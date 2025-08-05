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СМИ: между сторонниками Гуцул и полицией Кишинева произошли столкновения

В Кишиневе между силовиками и сторонниками Гуцул произошли столкновения
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Между сторонниками главы Гагаузии Евгении Гуцул и полицией у здания суда в Кишиневе произошли столкновения. Об этом пишет ТАСС.

«‎Вместе с Гуцул не разрешили пройти ее мужу, что вызвало недовольство сторонников. Они безуспешно попытались прорвать полицейский кордон, но отступили, когда полиция согласилась пустить семью главы автономии»‎, — сказано в материале.

Полиция оцепила квартал вокруг здания суда в Кишиневе, где слушается дело Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

В начале августа в столице Гагаузии Комрате прошел митинг в поддержку Гуцул. Участники единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против главы автономии. В ходе акции советник главы автономии Михаил Влах зачитал резолюцию, в тексте которой требуется, чтобы власти Молдавии прекратили судебные преследования Гуцул, а также немедленно освободили ее из-под ареста.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

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