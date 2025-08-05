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Полиция Кишинева оцепила квартал вокруг здания суда, где вынесут приговор Гуцул

В Кишиневе оцепили квартал вокруг суда, где озвучат вердикт Гуцул
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Полиция оцепила квартал вокруг здания суда в Кишиневе, где вынесут приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом пишет ТАСС.

Из материала следует, что в суд не пускают никого, кроме участников процесса.

По данным агентства, еще вчера, 4 августа суд стал предъявлять новые требования для пропуска в здание журналистов. Теперь им нужно заранее получать специальные разрешения.

«Однако судьи по своему желанию и ранее могли блокировать доступ прессы в зал, мотивируя эти решения маленькими помещениями и отсутствием мест», — говорится в посте.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

В начале августа в столице Гагаузии Комрате прошел митинг в поддержку Гуцул. Участники единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против главы автономии. В ходе акции советник главы автономии Михаил Влах зачитал резолюцию, в тексте которой требуется, чтобы власти Молдавии прекратили судебные преследования Гуцул, а также немедленно освободили ее из-под ареста.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

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