Премьер Израиля попытался уволить генпрокурора за расследование против него

Правительство Израиля единогласно проголосовало за увольнение генерального прокурора страны Гали Бахарав-Миары, которая ведет расследование против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его сторонников по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что это первый случай, когда кабмин еврейского государства проголосовал за увольнение генпрокурора. В статье говорится, что правительство Израиля организовало голосование, чтобы оказать давление на генпрокурора и заставить ее уволиться.

Данный шаг немедленно вызвал обвинения в адрес премьера в том, что он пытается защитить себя и своих приближенных

При этом Верховный суд Израиля в срочном порядке заблокировал решение кабмина, в связи с чем Бахарав-Миара останется на посту генпрокурора, пока суд не рассмотрит по существу законность отстранения чиновницы.

Расследование в отношении Нетаньяху началось в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Судебный процесс над премьером стартовал 24 мая 2020 года, свидетельские показания предоставили уже около 140 человек.

По версии следствия, Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогие подарки от американского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена Джеймса Пакера стоимостью более 700 тысяч шекелей (приблизительно $196 тыс.). Израильский премьер также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000» — в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» (Ynet) Арноном Мозесом.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.