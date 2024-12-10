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Премьер Израиля предстанет перед судом как обвиняемый

Премьер Израиля Нетаньяху даст показания в суде как обвиняемый

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в суде в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам. Об этом сообщает РБК.

Начало дачи показаний назначено на 11:00 по мск.

На политика заведено дело о мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»): Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогие подарки от американского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена Джеймса Пакера стоимостью более 700 тысяч шекелей (приблизительно $196 тыс.). Израильский премьер также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000» — в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» (Ynet) Арноном Мозесом.

Кроме того, Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Расследование в отношении Нетаньяху началось в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Судебный процесс над премьером стартовал 24 мая 2020 года, свидетельские показания предоставили уже около 140 человек.

21 ноября стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МУС обеспокоились ростом количества неисполненных ордеров на арест.

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