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В посольстве Китая отвергли обвинения США в поставках оружия России

Посольство КНР заявило, что сотрудничество Китая с РФ не подлежит осуждению
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китай считает оправданным и не подлежащим осуждению со стороны американской администрации экономическое и торговое сотрудничество с Россией. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Китай «не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта» на Украине и «строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», заявил Лю Пэнъюй, комментируя инициативу американских сенаторов.

По его словам, Пекин осуществляет нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Москвой на основе равенства и взаимной выгоды — оно оправдано и не подлежит осуждению.

Он добавил, что Китай решительно отвергает злоупотребление США односторонними санкциями и юрисдикцией «длинной руки».

В начале августа американские сенаторы внесли законопроект о санкциях против КНР из-за поставок в Россию. Они считают, что Вашингтон должен привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за сотрудничество с РФ чтобы побудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет ввести санкции против Китая за поддержку РФ в конфликте.

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