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ЕС готовится ввести санкции против Китая из-за поддержки России

Politico: ЕС хочет ввести санкции против Китая за поддержку РФ в конфликте
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Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке России в конфликте с Украиной. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Этот шаг последовал за июльским сообщением агентства Reuters о том, что китайские двигатели для беспилотников тайно поставлялись в Россию через подставные компании под названием «промышленные холодильные установки» с целью обхода западных санкций, отмечается в материале.

Пятнадцать стран ЕС обратились в Пекин по поводу поставок, но Китай либо отрицал свою причастность, либо отказался от ответа. «Доклад точен и показывает, что Китай усиливает свою роль, как в количественном, так и в качественном отношении», — сказал газете европейский дипломат.

По его мнению, без поддержки Китая российско-украинский конфликт «выглядел бы совсем иначе».

Тем временем американские сенаторы внесли законопроект о санкциях против КНР из-за поставок в Россию. Они считают, что Вашингтон должен привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за сотрудничество с РФ чтобы побудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь.

Ранее экономист заявил, что Индия и Китай не будут соблюдать стопроцентные пошлины Трампа.

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