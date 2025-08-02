На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенаторы США представили законопроект о санкциях против китайских фирм из-за РФ

Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против компаний КНР из-за России
true
true
true
close
J. Scott Applewhite/AP

Американские сенаторы Джинн Шейхин (демократ от Нью-Гэмпшира) и Джон Корнин (республиканец от Техаса), оба являющиеся членами комитета сената по иностранным делам, представили новый двухпартийный законопроект о санкциях против китайских компаний, которые поставляют России критически важные технологии двойного назначения. Об этом говорится на сайте комитета.

В сообщении отмечается, что этот законопроект должен побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь, а также одновременно подать сигнал Китаю.

По словам Шейхин, Соединенные Штаты должны привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за сотрудничество с РФ. Она также отметила, что этот законопроект предоставляет Трампу «мощный и целенаправленный инструмент» для давления на китайские компании и посылает четкий сигнал о том, что «настало время для мира».

В июле Евросоюз в рамках новых санкций против РФ ввел ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний.

Ранее Китай предупредил ЕС о возмездии за санкции на свои банки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами