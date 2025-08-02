Сенаторы США представили законопроект о санкциях против китайских фирм из-за РФ

Американские сенаторы Джинн Шейхин (демократ от Нью-Гэмпшира) и Джон Корнин (республиканец от Техаса), оба являющиеся членами комитета сената по иностранным делам, представили новый двухпартийный законопроект о санкциях против китайских компаний, которые поставляют России критически важные технологии двойного назначения. Об этом говорится на сайте комитета.

В сообщении отмечается, что этот законопроект должен побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь, а также одновременно подать сигнал Китаю.

По словам Шейхин, Соединенные Штаты должны привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за сотрудничество с РФ. Она также отметила, что этот законопроект предоставляет Трампу «мощный и целенаправленный инструмент» для давления на китайские компании и посылает четкий сигнал о том, что «настало время для мира».

В июле Евросоюз в рамках новых санкций против РФ ввел ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний.

Ранее Китай предупредил ЕС о возмездии за санкции на свои банки.