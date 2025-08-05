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Экс-главком НАТО призвал Трампа скрывать местоположении американских атомных подлодок

Экс-главком НАТО Ставридис: Трамп должен скрывать данные о «хищных» подлодках
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Kevin Hagen/AP

Президенту США Дональду Трампу следует держать в секрете информацию о местоположении американских атомных подлодок. Об этом написал адмирал военно-морских сил США в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.

Он напомнил о публичной перепалке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Трампа, которая заставила американского лидера переправить две американские атомные подлодки ближе к России.

Ставридис командовал такими подводными лодками в бою, руководил пусками с них ракет «Томагавк», а также регулярно выходил на них в море. Он подчеркнул, что местонахождение таких кораблей всегда держится в строжайшем секрете.

По словам военного, на Западе хотят думать, что эсминцы НАТО — «борзые моряки», смертельно опасные для подводных лодок, в действительности же чаще всего в ходе учений против подлодок США эсминцы оказывались целью, а не «охотниками».

31 июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа о заходе экс-президента РФ «на опасную территорию», намекнуламериканскому лидеру, что у России есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

На следующий день Трамп заявил, что в ответ на слова Медведева он в качестве «меры предосторожности» распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах». По его словам, теперь эти субмарины находятся «ближе к России».

Ранее Трампу жестко указали на то, что его ядерная риторика обернется катастрофой.

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