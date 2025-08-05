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Трампу жестко указали на то, что его ядерная риторика обернется катастрофой

Аналитик Тирни: ядерная риторика Трампа может привести к катастрофе
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

«Ядерная риторика» президента США Дональда Трампа по отношению к России может привести к катастрофе. Об этом заявил экс-конгрессмен США, аналитик в области контроля над вооружениями и нераспространения Джон Тирни, его слова приводит американская газета The Hill.

«Серьезную озабоченность вызывает ядерная риторика, которая слишком легко может привести к ошибкам или просчетам, что приведет к катастрофе», — подчеркнул он.

По оценке аналитика, Трамп не может подавить в себе свой гнев, что привело к фактической ядерной эскалации на фоне решения главы государства отправить американские подлодки ближе к России.

Трамп 4 августа заявил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в «нужный регион». Глава государства приказал направить их в «соответствующие регионы» после перепалки с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Что означают слова главы Белого дома на практике и почему это решение лишено какого-либо стратегического смысла, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее эксперт оценил заявления Трампа об атомных подлодках словами «постоянно шалят».

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