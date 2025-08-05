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В Чехии прокомментировали возможность потери территорий Украиной

Президент Чехии Павел: уступка части регионов не лишит Украину суверенитета
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Eva Korinkova/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что уступка части регионов не лишит Украину суверенитета. Такое мнение он выразил в интервью для Би-би-си.

«Если ценой ее суверенитета станет часть территорий — пусть так и будет», — заявил чешский лидер.

Павел подчеркнул, что в текущих условиях Украина не сможет вернуть все утраченные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», даже при поддержке Евросоюза и США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что условия заключения мира с Украиной остались неизменными после их оглашения в 2024 году.

14 июня 2024 года президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Чехии Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунизма.

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