«Разочарования возникают от избыточных ожиданий»: Путин и Лукашенко обсудили Украину

Путин заявил, что условия заключения мира с Украиной остались прежними

Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко на Валааме. Политики обсудили украинский конфликт, условия для подписания мирного соглашения, ультиматум Дональда Трампа, а также успехи российской армии, которая, по словам президента Белоруссии, «отгрызает, захватывает и отвоевывает» новые территории, а по мнению российского лидера — «возвращает свое».

Условия мира

Президент России Владимир Путин заявил, что выдвинутые им летом 2024 года условия для подписания мирного соглашения с Украиной остаются прежними.

«Эти условия, безусловно, остались прежними. Это не условия, а цели, я сформулировал цели России», – подчеркнул он.

Путин добавил, что, пока Москва не представила эти пункты, «говорили, что непонятно, чего Россия хочет». «Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством МИДа», – сказал глава государства.

Среди условий – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины .

Путин дал понять, что, если эти условия не будут выполняться, Москва не пойдет на уступки на переговорах с Киевом.

«Что касается каких-либо разочарований со стороны кого-то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий», – отметил российский лидер.

По словам Путина, переговоры нужно вести «не на публике, а в тиши», и именно для этого стороны решили создать переговорные группы, которые «пока что не заработали».

Таким образом Путин заочно ответил американскому президенту Дональду Трампу на его ультиматум о необходимости за 10 дней завершить конфликт на Украине.

Российский президент выразил уверенность что главное — искоренить причины, породившие этот кризис. «Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран», —заключил он.

«Это наше»

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что российская армия продвигается «медленно, но верно», потому что Путин не хочет лишних жертв.

«Везде идет наступление, пусть небыстро, медленно. Почему медленно? Он (Путин. — «Газета.Ru») говорит — людей жалею», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что в Великую Отечественную войну «кинули сотни тысяч» и столько же не вернулось домой. По мнению Лукашенко, Киев сейчас «бегом должен просить» Москву сесть за стол переговоров, или в противном случае российские войска продвинутся дальше и «отгрызут, захватят, отвоюют» новые территории.

«Вернут. Это — наше», – поправил Путин.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей. И в приграничной зоне, и в ЛНР, и в ДНР, в Запорожье и Херсоне... в том числе благодаря героизму наших ребят», – продолжил президент России.

Он особо подчеркнул, что успехи российской армии связаны также с героизмом тех, «кто остался на поле боя».

«В этом смысле у нас ни одной потери нет... напрасной», – считает Путин.

Про «Орешник»

Президент России также сообщил на встрече с Лукашенко, что в России произведен первый серийный комплекс «Орешник»

«Первая серийная ракета. И она поступила в войска», — заявил Путин.

Он добавил, что до конца года должен быть решен вопрос поставки «Орешника» в Белоруссию. Сейчас стороны выбирают место его размещения.