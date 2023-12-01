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В Чечню прибыла группа беженцев из сектора Газа

Кадыров: в Чечню прибыла группа из 116 беженцев из сектора Газа

В Чечню прибыла группа из 116 беженцев из сектора Газа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

В составе группы 60 несовершеннолетних. Беженцев встретил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в Шалинском районе. Прибывшим детям вручили подарки и сладости в рамках акции «Дети Чечни – детям Палестины».

Сообщается, что беженцам будут предоставлены рабочие места, а их детям — доступ к школьному образованию.

«Мы все глубоко опечалены трагическими событиями, развернувшимися на территории сектора Газа, и понимаем, насколько тяжело пришлось мирным жителям. Мы считаем своим моральным долгом помочь им в эти трудные минуты и сделаем все возможное, чтобы оказать содействие в решении нависших проблем», — подчеркнул глава Чечни.

29 ноября Кадыров сообщил о прибытии в Чечню более 50 беженцев из Палестины.

Ранее стало известно, что среди эвакуированных из Газы россиян есть девочка с ранениями.

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