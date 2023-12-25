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Кадыров сообщил, что мусульмане Чечни молятся за жителей Палестины

Кадыров: чеченский народ всецело поддерживает угнетенное население Газы

Сотни тысяч мусульман Чеченской республики ночами молятся за жителей Палестины и за избавление их от «сионистского гнета». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram–канале.

Чеченский лидер отметил, что население Республики полностью поддерживает население Газы. Он подчеркнул, что невозможно мириться с преступлениями, которые израильские власти совершают над мирными жителями анклава.

«Более двух с половиной месяцев с одобрения Европы и США сионистское террористическое государство Израиль убивает детей, женщин, стариков в секторе Газа»— говорится в сообщении.

Также Кадыров заявил, что чеченцы в своих молитвах просят за российских военных, которые героически сражаются с украинскими фашистами в зоне СВО.

До этого Кадыров заявил, что обстановка в зоне спецоперации складывается в пользу российских войск.

9 декабря чеченский политик назвал решение российского президента Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства «абсолютно правильным».

Ранее в ходе прямой линии с жителями региона лава Чечни сообщил, что планирует взять отпуск в конце 2024 года.

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