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Экс-посол Франции заявила, что Трамп загнал себя в ловушку из-за ультиматума РФ

Берманн: Трамп загнал себя в ловушку, сократив срок ультиматума по Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп загнал себя в ловушку, сократив поставленный им ультиматум для Российской Федерации в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала LCI заявила бывший посол Франции в России Сильви Берманн, которая была главой дипмиссии в 2017-2019 годах.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты», — сказала экс-дипломат.

По ее словам, в результате глава Белого дома теперь вынужден заниматься поиском решения, которое позволит «сохранить лицо». Берманн отметила, что поэтому спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф будет отправлен в Москву. Она считает, что идея заключается в том, чтобы «найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение».

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе не поверили в угрозы Трампа в адрес России.

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