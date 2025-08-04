На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США признали правоту Путина в вопросе урегулирования на Украине

RS: Путин прав, когда говорит, что для мира на Украине нужны переговоры
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин говорит правильные вещи в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

«Путин <...> прав, когда говорит, что для решения конфликта на Украине мирным путем нужно вести детальные переговоры», — заявил обозреватель.

Ливен считает, что администрации американского президента Дональда Трампа надо подготовить подробный план по урегулированию конфликта на Украине, а затем направить его России по специальному конфиденциальному каналу.

До этого британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X обратился с советом к Дональду Трампу. Он призвал американского лидера не пытаться диктовать России свои условия, а сделать так, как она хочет. Журналист выразил мнение, что это единственный способ урегулировать конфликт на Украине. Он добавил, что ультиматумами и санкциями США не добьется прекращения огня.

Ранее Трампа предупредили о последствиях угроз в адрес РФ для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами