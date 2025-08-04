RS: Путин прав, когда говорит, что для мира на Украине нужны переговоры

Президент России Владимир Путин говорит правильные вещи в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

«Путин <...> прав, когда говорит, что для решения конфликта на Украине мирным путем нужно вести детальные переговоры», — заявил обозреватель.

Ливен считает, что администрации американского президента Дональда Трампа надо подготовить подробный план по урегулированию конфликта на Украине, а затем направить его России по специальному конфиденциальному каналу.

До этого британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X обратился с советом к Дональду Трампу. Он призвал американского лидера не пытаться диктовать России свои условия, а сделать так, как она хочет. Журналист выразил мнение, что это единственный способ урегулировать конфликт на Украине. Он добавил, что ультиматумами и санкциями США не добьется прекращения огня.

Ранее Трампа предупредили о последствиях угроз в адрес РФ для Украины.