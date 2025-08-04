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Трампа предупредили о последствиях угроз в адрес РФ для Украины

Unherd: угрозы Трампа в адрес России помешают урегулированию на Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России помешают завершению конфликта на Украине. Об этом пишет британский новостной сайт Unherd.

«Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации.

До этого британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X посоветовал Трампу дать России все, что она просит. По его мнению, это единственный способ урегулировать украинский конфликт и избавиться от «лишних хлопот».

Журналист отметил, что США «проиграли» в этом столкновении, но при этом пытаются диктовать России свои условия, что является неправильным. Торнтон подчеркнул, что санкции Трампа и вторичные пошлины не сработают.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным и выдвинул ультиматум. Он дал 50 дней на прекращение огня на Украине. В противном случае американский лидер пообещал ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров. 28 июля глава Белого дома сократил срок на достижение перемирия до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.

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