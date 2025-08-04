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Эксперты объяснили, почему Трамп сократил срок ультиматума России до 10 дней

Политолог Пинчук: сокращение ультиматума Трампа к РФ – это продуманная стратегия
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Jessica Koscielniak/Reuters

Объявленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум к России о завершении конфликта на Украине не просто так был сокращен с 50 до 10 дней, считает политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук. В беседе с изданием он назвал это частью плана политика и его команды.

Напомним, Трамп ужесточил российскую риторику и заявил, что введет санкции в виде 100%-ных пошлин в отношении РФ и торгующих с ней стран. Причем сначала он отвел на завершение конфликта на Украине 50 дней, а затем внезапно сократил их до 10 дней, установив дедлайн на 8 августа. По мнению Пинчука, это было не импульсивное решение, а часть продуманной стратегии. Основана она на нежелании главы государства показаться слабым политиком, считает он.

«Судя по всему, американские аналитики пришли к выводу, что Трамп может оказаться в довольно глупом положении, когда заканчиваются 50 суток и потом не наступает ничего, и он выступает в роли посмешища, когда он поставил грозный ультиматум, а после этого ультиматума он ничего не может сделать», — пояснил эксперт.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, в целом последние события демонстрируют, что Трамп «дрейфует» в сторону силового нажима по примеру своего предшественника Джо Байдена. Что касается его обещаний завершить конфликт, то американский президент не похож на миротворца, считает специалист.

«Если ты уже взялся за то, чтобы урегулировать конфликт, то, наверное, ты должен быть над воюющими сторонами», — заявил политолог, добавив, что угрозы ввести санкции больше похожи на политический спектакль, а не попытку сделать шаг в сторону мира.

До этого Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями. Речь идет о 100%-ных пошлинах в отношении РФ и стран, экспортирующих российские энергоносители. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставить за счет ЕС оружие, в том числе ПВО Patriot. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Трампа о готовности к ядерной войне.

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